Появилась возможность дешево слетать в Париж

В системах онлайн-бронирования замечены сравнительно недорогие варианты стыковочных рейсов в столицу Франции из Москвы. Отправление поздней осенью, так что у туристов достаточно времени на оформление шенгенских виз.

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Слетать в Париж 24 ноября, обратно – через неделю, 2 декабря, предлагается за 27,4 тыс. руб., доплата за багаж – 8,5 тыс. (здесь и далее приведены наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 17:30 4 августа. – Ред.).

На маршруте во Францию задействованы авиакомпании «Ширак Авиа» и Wizz Air, на обратном – Wizz Air и DlyOne Armenia. Пересадка в Ереване на пути туда – 17,5 часа, а при возвращении – 6,5 часа, так что желательно перед поездкой забронировать гостиницу в армянской столице.

Примерно за ту же сумму, 27,9 тыс. руб. плюс 5 тыс. за перевозку чемодана, можно отправиться в Париж и с 22 по 30 ноября.

В этом случае придется воспользоваться лишь двумя авиакомпаниями, «Ширак Авиа» и Wizz Air. Стыковка на обратном пути в аэропорту Звартноц – сутки, туристы могут уделить день осмотру столицы Армении.

Альтернативные перелеты из Москвы во Францию в те же даты значительно дороже. Например, Qatar Airways доставят в Париж и обратно через Доху за 74,8 тыс. руб., включая багаж, а Air Serbia через Белград – за 70 тыс.