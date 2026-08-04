В Ирак снова можно улететь из Москвы без пересадок

Авиакомпания Iraqi Airways сегодня выполнила первый после нескольких месяцев перерыва регулярный рейс по маршруту Багдад – Москва. При этом рекомендация МИД РФ российским туристам воздержаться от поездок в Ирак по-прежнему в силе.

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Авиасообщение между Россией и Ираком было приостановлено в конце февраля из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В самой авиакомпании объяснили возвращение рейсов растущим спросом на прямые перелеты между Багдадом и Москвой. Российские же авиаперевозчики не выражали желания ставить полетные программы на направление.

Очевидно, что в первую очередь рейсы рассчитаны на деловые поездки, посещение родственников и пассажиров, следующих транзитом через Багдад. Туристическим это направление пока назвать сложно. В стране достаточно напряженная обстановка: нередки террористические атаки и гражданские беспорядки.

Россиянам для поездки в Ирак нужна виза. Ее можно получить по прилете в Багдаде, Басре или Эн-Наджафе либо заранее – через портал eVisa. Для оформления электронной визы потребуется зарубежная банковская карта – российские не принимаются. На погранконтроле понадобятся загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, также могут попросить показать обратный билет, подтверждение проживания, наличия средств на поездку и медстраховку.

Особые правила въезда в Курдистане. Там выдают собственные визы, которые не дают права посещать остальные части страны. По иракскому разрешению на въезд также не получится побывать в этом регионе, поэтому маршрут лучше продумать заранее.

Пока купить билеты на рейсы в Багдад через агрегаторы не получится – они там еще не появились.

Напомним, о планах вернуться в Россию сообщила и сирийская авиакомпания Syrian Airlines, возобновляющая полеты из Дамаска в Москву с 16 августа.