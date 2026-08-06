Сколько россиян хотят отправиться в путешествие по странам Востока

Почти две трети опрошенных россиян рассматривают путешествия в страны Востока, при этом 21% опасаются поездок туда. Об этом говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с которым ознакомился ТАСС.

"40% респондентов признались, что с удовольствием отправились бы в путешествие по восточным странам уже сейчас, и их ничего не пугает. Еще 25% отметили, что испытывают небольшое волнение, однако любопытство оказывается сильнее, поэтому они также готовы к такой поездке. Таким образом, почти две трети россиян (65%) рассматривают путешествия в страны Востока", - рассказали в компании.

В то же время каждый пятый участник исследования (21%) признался, что пока опасается поездок в этот регион и предпочел бы отложить такое путешествие на будущее. Еще 14% заявили, что никогда не рассматривали страны Востока в качестве места для отдыха.

Наиболее привлекательными направлениями для отдыха на Дальнем Востоке россияне назвали Китай, Японию, Республику Корея, Таиланд, Индонезию и Вьетнам: этот регион выбрали 51% респондентов. Ближний Восток (ОАЭ, Катар, Иорданию и Саудовскую Аравию) предпочли 49% опрошенных.

"Еще несколько лет назад многие россияне воспринимали страны Востока как экзотические и достаточно сложные для самостоятельных путешествий. Сегодня ситуация заметно изменилась. Расширение авиасообщения, развитие туристической инфраструктуры, упрощение визовых правил и большое количество информации о направлениях сделали такие поездки гораздо понятнее и доступнее", - отметили в пресс-службе сервиса.

В опросе приняли участие более 1 200 россиян из городов-миллионников РФ в возрасте от 18 лет.