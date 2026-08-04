Россияне почти перестали ездить в одну курортную страну

Россияне почти перестали ездить на Кубу — турпоток в эту курортную страну сейчас практически сведен к нулю из-за отсутствия прямого авиасообщения между странами. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в республике Виктор Коронелли.

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Дипломат сделал такое заявление, отвечая на вопрос о том, затронуло ли масштабное отключение электричества на Острове свободы районы проживания российских туристов.

По данным источника, 4 августа кубинская энергосистема вновь вышла из строя. За последние 30 дней полное отключение произошло уже в пятый раз.

В марте Кубу охватили проблемы в энергетике. Трудности с топливом и электричеством стали носить регулярный характер после введения президентом США Дональдом Трампом режима энергетической блокады Кубы. Свет в городах стали отключать на 24-33 часа подряд, люди были вынуждены использовать солнечные батареи и генераторы.