Турист потребовал 600 тысяч рублей за сорванный тур в Великобританию

Турист не смог отправиться в путешествие по Великобритании из-за того, что ему не дали визу. Он потребовал вернуть полную стоимость тура – более 600 тыс. руб. Но туроператор удержал фактически понесенные расходы – свыше 470 тыс. Клиент обратился в суд.

© tourdom.ru

В иске он указал, что визу оформлял через туроператора. Документы были поданы в установленный срок, однако к дате вылета консульство решение в отношении него не приняло (хотя его спутнице визу дали). Турист заявил, что его права были нарушены, так как он не получил «полной и достоверной информации о правилах въезда и возможных рисках, связанных с отказом в визе». И сослался на норму закона, согласно которой невозможность отправиться в поездку по независящим от туриста обстоятельствам позволяет расторгать договор.

Туроператор ответил, что исполнил все свои обязательства надлежащим образом. А отказ в выдаче визы не его вина, так как он не может повлиять на решение консульства, которое имеет право без объяснения причин не разрешать въезд в свою страну. Напомнил: если потребитель расторгает договор, он, согласно законодательству, обязан оплатить исполнителю фактически понесенные расходы. И представил доказательства, что деньги были направлены на оплату услуг отелей и перевозчиков и на момент отказа возврату уже не подлежали.

Суд с позицией ответчика согласился, отметив, что бронирование и передача документов были сделаны в срок, поэтому сама по себе задержка или отказ консульства не могут рассматриваться как нарушение прав туриста со стороны турфирмы. Поэтому и возмещать убытки истца, возникшие по этой причине, туроператор не обязан.

«На самом деле судебная практика по таким спорам далеко не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Сам по себе рассматриваемый кейс не уникален – он представляет собой один из возможных правовых исходов», – пояснили эксперты компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”», представлявшей в суде туроператора.

По их словам, в таких случаях определяющим фактором становится не столько отказ в выдаче визы, сколько комплексность доказательной базы: надлежащим образом оформленные документы, бесспорно подтверждающие как отсутствие вины туроператора, так и обоснованность заявленных фактических расходов.

Отметим, несмотря на то что невыдача визы не входит в зону ответственности туроператора, суды нередко встают на сторону потребителя на основании разъяснений Верховного суда РФ: если туристу не дали полные сведения для оформления документов и из‑за этого он не получил визу, услугу можно признать некачественной.