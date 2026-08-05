Реальность любого курорта: почему трагедия в Паттайе не отпугнет российских туристов

Массовой отмены забронированных туров в Таиланд не ожидается, несмотря на резонансное убийство двоих российских туристов — 17-летнего Романа и 22-летней Дианы Назимовых — в Паттайе. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

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По словам эксперта, хотя это чудовищное преступление нанесет определенный удар по имиджу королевства, оно не заставит россиян отказаться от поездок.

«Это реальность, с которой туристы сталкиваются и на других направлениях. Напомню, как в Греции аниматор убил ребенка. В свое время это не сделало Грецию менее популярной. Преступники есть в каждой стране, от этого никак нельзя застраховаться», — пояснил Мурадян aif.ru.

Эксперт добавил, что сейчас для Таиланда низкий сезон, а полномасштабный объем туристов из России вернется к зиме. Для наших граждан это направление остается лидером среди стран с прямым авиасообщением.

Артур Мурадян выразил надежду, что власти Таиланда жестко покажут неприемлемость подобных преступлений.

«Здесь речь не о том, россиян убили или кого-то еще. Убивать нельзя никого. И закон в этом плане строг», — подытожил он.

Напомним, тела пропавших без вести 26 июля Назимовых были найдены после того, как камеры видеонаблюдения помогли задержать подозреваемых — местных жителей района Хуай Яй, которые признались в содеянном.

АТОР призвала россиян в Таиланде не покидать курортные зоны без гидов.