Реальность любого курорта: почему трагедия в Паттайе не отпугнет российских туристов
Массовой отмены забронированных туров в Таиланд не ожидается, несмотря на резонансное убийство двоих российских туристов — 17-летнего Романа и 22-летней Дианы Назимовых — в Паттайе. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.
По словам эксперта, хотя это чудовищное преступление нанесет определенный удар по имиджу королевства, оно не заставит россиян отказаться от поездок.
Эксперт добавил, что сейчас для Таиланда низкий сезон, а полномасштабный объем туристов из России вернется к зиме. Для наших граждан это направление остается лидером среди стран с прямым авиасообщением.
Артур Мурадян выразил надежду, что власти Таиланда жестко покажут неприемлемость подобных преступлений.
«Здесь речь не о том, россиян убили или кого-то еще. Убивать нельзя никого. И закон в этом плане строг», — подытожил он.
Напомним, тела пропавших без вести 26 июля Назимовых были найдены после того, как камеры видеонаблюдения помогли задержать подозреваемых — местных жителей района Хуай Яй, которые признались в содеянном.
АТОР призвала россиян в Таиланде не покидать курортные зоны без гидов.