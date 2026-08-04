Черногория до 1 ноября и после: нужна ли туристам виза?

На фоне введения Черногорией с 1 ноября виз для россиян у турагентов появился вопрос, нужно ли оформлять въездные документы тем, кто прибывает на отдых в страну до указанной даты, а выезжает уже после нее.

© tourdom.ru

Тему обсуждают в тг-чате для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0». В частности, как пишет один из турагентов, для его туристов уже забронирован тур на даты с 23 октября по 5 ноября. Покупка была сделана еще до решения черногорских властей об отказе от безвиза с РФ. Теперь туристы озадачены, пустят их в страну или же придется оформлять визы.

Руководитель туркомпании обратился с соответствующим запросом в Посольство Черногории в Москве. Полученный вчера, 3 августа, ответ (копия есть в распоряжении нашей редакции) полной ясности не дал: «По предварительной информации, если въезд был совершен до 1 ноября, а срок пребывания в стране охватывает ноябрь, то виза не потребуется. Рекомендуем повторно обратиться с данным вопросом в начале сентября». Как видим, ведомство пока не исключает изменений в правилах в начале осени.

По словам замгендиректора по продвижению туроператора «ПАКС» Любови Чучмаевой, конкретики от официальных властей Черногории о том, когда начнут оформлять визы и каков порядок процедуры, пока нет. Известно лишь, что документ, скорее всего, будет электронным. В компании рекомендуют туристам и розничным партнерам дождаться дополнительных разъяснений.

Остается надеяться, что если визы все же потребуются тем, кто въезжает до 1 ноября, а покидает страну после этой даты, то в посольстве будут рассматривать документы таких соискателей в первую очередь, чтобы люди успели получить разрешение до начала забронированного тура.