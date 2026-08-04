МЭР высоко оценивает потенциал автотуризма между Россией и Китаем

Россия намерена начать переговоры с КНР о развитии автомобильного туризма между двумя странами. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, одной из ключевых задач станет обсуждение возможности пересечения российско-китайской границы на личных автомобилях. Сейчас инфраструктура ориентирована преимущественно на движение пассажирских автобусов и грузового транспорта, тогда как для поездок на собственных машинах условия остаются крайне ограниченными. Из-за этого автомобилистам нередко приходится выбирать объездные маршруты, в том числе через Монголию.

Максим Решетников отметил, что потенциал такого вида туризма между Россией и Китаем остается высоким. Вместе с тем, по его словам, решение вопроса потребует времени, поскольку сторонам предстоит согласовать маршруты и выработать единые правила пересечения границы с учетом различий в национальном законодательстве и действующей практике.

Развитие автомобильного туризма обсуждается на фоне роста взаимного турпотока между Россией и Китаем. Дополнительный импульс этому направлению придало продление соглашения о безвизовых поездках до конца 2027 года.