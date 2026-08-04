Туристы вторые сутки не могут улететь на отдых в Турцию

Туристы вторые сутки не могут вылететь из Москвы в Бодрум. Рейс авиакомпании Turkish Airlines ТК-3155 должен был отправиться на курорт 3 августа в 02:55.

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Сначала их пересадили на ТК-3157, запланированный на 18:00. Затем уже этот рейс сдвинули на 22:00.

«В 20:30 позвонили в службу поддержки авиакомпании, там сказали, что, согласно их системе, борт должен вылететь через полтора часа, но в это время даже стойки регистрации открыты не были», – рассказала TourDom.ru одна из турагентов.

В итоге и этот рейс отменили. Туристы до сих пор не улетели:

«Они собираются аннулировать тур, потому что не хотят больше с детьми сидеть в аэропорту – у них нет никакой информации и уверенности, что их сегодня отправят», – говорит агент.

В аналогичную ситуацию попали и пассажиры ТК-414 в Стамбул, стоявший в расписании на 12:30.

«Мы зашли в самолет, а через полтора часа нас вывели. Стояли у гейта с час, потом снова пошли в салон. Просидели без кондиционера еще около часа. И нас опять отправили в аэропорт: сказали, что никуда не летим», – написала в чате авиакомпании одна из туристок.

По ее словам, потом рейс переносили каждые 15 минут. В итоге она поменяла билет на ТК-6921, который был запланирован на 02:20 4 августа, но в итоге отправился только в 03:14. Кстати, ТК-414 тоже улетел – в 21:39, с опозданием на 9 часов.

В службе поддержки Turkish Airlines TourDom.ru пояснили, что ТК-3155 и ТК-3157 отменили по оперативным причинам, но по каким именно, уточнить не смогли. Задержку ТК-414 объяснили техническими неполадками на борту.