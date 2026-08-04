Минтранс сообщил о возобновлении прямого авиасообщения с Ираком

Россия возобновила прямое авиасообщение с Ираком, сообщили в Минтрансе.

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Отмечается, что летать между странами будет авиакомпания Iraqi Airways, которая во вторник впервые за пять месяцев доставила напрямую в московский аэропорт "Внуково" пассажиров из Багдада.

"Первый борт прибыл сегодня в аэропорт Внуково", - говорится в сообщении ведомства.

Планируется, что полеты из России в Ирак и обратно будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам.

Таким образом, подчеркнули в министерстве, сегодня из России доступны прямые рейсы в 36 стран.

Между тем авиасообщение из Багдада в Москву было приостановлено в конце февраля 2026 года из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. На его восстановление повлиял растущий спрос с иракской стороны.