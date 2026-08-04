Билеты в Турцию из Москвы доступны за 9000 рублей

Билеты в Турцию из Москвы доступны за 9 тысяч рублей в пик сезона
В августе в системах онлайн-бронирования можно найти недорогие варианты перелета на курорты Турции из разных городов России. В частности, из Москвы в Анталью можно улететь за 10 тыс. руб. Такую цену предлагает авиакомпания Southwind на one way 25 августа. Провоз багажа увеличит стоимость билета до 13 тыс. руб.
Недорого отправиться на курорт легкие на подъем туристы могут и 5 августа: место на рейсе AZUR air с вылетом в 16:15 предлагается за 9 тыс. руб., в тариф уже входит провоз чемодана.
А вот round trip на неделю из Москвы в Анталью обойдется как минимум в 25 тыс. руб. Такой вариант получится, если на курорт добираться на Red Wings, а возвращаться домой на самолете Southwind. При этом пассажирам надо учесть, что вылетать на курорт они будут из Внуково, а обратный рейс доставит их в Шереметьево.
Билеты туда и обратно на более короткий период обойдутся дешевле. В частности, с 5 по 10 августа round trip будет стоить 22 тыс. руб., если выбрать места на рейсах тех же авиакомпаний. Багаж весом до 10 кг уже включен в тариф.
Недорого можно улететь из Москвы и в Даламан. Например, на 9 и 10 августа есть в продаже билеты «Победы» за 10 тыс. руб. по безбагажному тарифу и за 12 тыс. – с чемоданом.
А вот поездка на неделю на Эгейское побережье Турции обойдется дороже, чем в Анталью, – 30 тыс. руб. (36 тыс. с багажом), если планировать ее с 9 по 16 августа. Минимальный по стоимости вариант на эти даты предлагает «Победа». Впрочем, round trip выйдет подешевле, если организовать путешествие на 5 дней – с 9-го по 13-е число. В этом случае стоимость перелета снизится до 26 тыс. руб. при полете налегке и до 32 тыс. – с чемоданом.
Стоимость билетов в агрегаторах привели по состоянию на 8:30 4 августа.