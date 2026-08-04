Билеты в Турцию из Москвы доступны за 9000 рублей

В августе в системах онлайн-бронирования можно найти недорогие варианты перелета на курорты Турции из разных городов России. В частности, из Москвы в Анталью можно улететь за 10 тыс. руб. Такую цену предлагает авиакомпания Southwind на one way 25 августа. Провоз багажа увеличит стоимость билета до 13 тыс. руб.

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Недорого отправиться на курорт легкие на подъем туристы могут и 5 августа: место на рейсе AZUR air с вылетом в 16:15 предлагается за 9 тыс. руб., в тариф уже входит провоз чемодана.

А вот round trip на неделю из Москвы в Анталью обойдется как минимум в 25 тыс. руб. Такой вариант получится, если на курорт добираться на Red Wings, а возвращаться домой на самолете Southwind. При этом пассажирам надо учесть, что вылетать на курорт они будут из Внуково, а обратный рейс доставит их в Шереметьево.

Билеты туда и обратно на более короткий период обойдутся дешевле. В частности, с 5 по 10 августа round trip будет стоить 22 тыс. руб., если выбрать места на рейсах тех же авиакомпаний. Багаж весом до 10 кг уже включен в тариф.

Недорого можно улететь из Москвы и в Даламан. Например, на 9 и 10 августа есть в продаже билеты «Победы» за 10 тыс. руб. по безбагажному тарифу и за 12 тыс. – с чемоданом.

А вот поездка на неделю на Эгейское побережье Турции обойдется дороже, чем в Анталью, – 30 тыс. руб. (36 тыс. с багажом), если планировать ее с 9 по 16 августа. Минимальный по стоимости вариант на эти даты предлагает «Победа». Впрочем, round trip выйдет подешевле, если организовать путешествие на 5 дней – с 9-го по 13-е число. В этом случае стоимость перелета снизится до 26 тыс. руб. при полете налегке и до 32 тыс. – с чемоданом.

Стоимость билетов в агрегаторах привели по состоянию на 8:30 4 августа.