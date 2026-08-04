Туристка описала магазин в Белизе словами «офигела от продуктов»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в магазине в Белизе и описала ассортимент там фразой «офигела от продуктов». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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К примеру, автора публикации удивили сосиски и колбаса, которые выпускают в консервных банках для длительного хранения. Также россиянка обратила внимание на двухкилограммовый пакет с кетчупом и огурцы в пакете с рассолом, продающиеся поштучно.

«Да, я уже совсем заскулила по дому, прям вот неожиданно начинаю скучать по самым обычным продуктам из дома», — заключила россиянка.

Ранее россиянин описал жизнь в разъездах словами «путешествия ломают». Он имел в виду освобождение от ограничений и установок, которыми руководствовался долгие годы.