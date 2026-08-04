Названы самые востребованные у россиян туристические направления в Азии

Количество бронирований жилья турагентами для россиян в Шанхае с июня по август 2026 года выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.

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«Среди дальних направлений лидирует Азия. В сегменте городского туризма первое место занял Шанхай: число бронирований размещения турагентами там на июнь — август 2026 года выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в материалах сервиса онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии Островок B2B.

Этим летом самыми востребованными в азиатском регионе направлениями для бронирования жилья организованными российскими туристами также стали Пекин и Гуанчжоу в Китае, Токио и Бангкок.