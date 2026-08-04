Названы самые востребованные у россиян туристические направления в Азии
Количество бронирований жилья турагентами для россиян в Шанхае с июня по август 2026 года выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.
«Среди дальних направлений лидирует Азия. В сегменте городского туризма первое место занял Шанхай: число бронирований размещения турагентами там на июнь — август 2026 года выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в материалах сервиса онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии Островок B2B.
Этим летом самыми востребованными в азиатском регионе направлениями для бронирования жилья организованными российскими туристами также стали Пекин и Гуанчжоу в Китае, Токио и Бангкок.
«Рост интереса к Китаю закономерен: это направление стало значительно доступнее благодаря безвизовому режиму и расширению прямого авиасообщения с Россией. За последний год новые рейсы появились не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Казани, Новосибирска, Иркутска и Владивостока, благодаря чему поездки в Китай стали удобнее для жителей многих регионов страны. Мы ожидаем, что недавнее продление безвизового режима станет дополнительным стимулом для роста спроса на путешествия в Китай не только в высокий сезон, но и в течение всего года», — рассказала ТАСС управляющий директор группы компаний "Островок" Дарья Кочеткова.