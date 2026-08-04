Россиянка рассказала об особенности жизни в Швеции

Российская тревел-блогерша Елена описала одну особенность жизни в Швеции фразой «я бы так не смогла». О своих впечатлениях она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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В материале речь идет о ванных комнатах в квартирах без привычных душевых кабин. По словам автора публикации, для местных это считается нормой — более того, так живут даже состоятельные шведы.

«Деталь, которая меня смущает и даже напрягает — это дырка в полу вместо нормальной ванной или хотя бы полноценного душа», — пожаловалась она.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Швеции и описала местных женщин фразой «не красятся и не наряжаются, но мужчинам нравятся». По ее словам, у жительниц этой страны Европы нет задачи спрятать себя под косметикой или скорректировать внешность.