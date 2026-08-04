В Турции обсуждают скидки для россиян

Туристам из России могут начать предоставлять значительные скидки на отдых в Турции. Такую возможность обсуждают турецкие власти и представители туристической отрасли республики.

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Как сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции, такой шаг должен простимулировать спрос на отдых в республике.

«Туристический сектор готов пойти на существенные скидки для российских туристов, учитывая последние цифры», — сказал источник.

Ранее турагент Дених Кашыр сообщил, что отдыхающие в Турции россияне начали отказываться от отелей из-за роста цен.