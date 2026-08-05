Раскрыта стоимость самого дорогого тура в июле

Самым дорогим туром в июле стала поездка в Турцию за 4,49 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал сервис планирования индивидуальных путешествий Onlinetours Premium.

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Второе место в рейтинге заняли Мальдивы с чеком 1,68 млн рублей, а третье — Сейшельские острова за 1,52 млн рублей.

В топ-5 самых дорогих туров также вошли Таиланд (1,55 млн рублей) и Китай (1,19 млн рублей). После них следуют Маврикий (1,07 млн), Индия (976 тыс.), Вьетнам (901 тыс.), Танзания (846 тыс.) и Испания (805 тыс.).

Аналитики рассказали, что по средней стоимости тура лидирует Маврикий (1,07 млн рублей). Следом идут Сейшельские острова (829,5 тыс. рублей) и Кения (676 тыс. рублей). В список также вошли Таиланд (666 тыс. рублей), Китай (619,2 тыс. рублей), Турция (555,8 тыс. рублей), Мальдивы (564,2 тыс. рублей), Индонезия (546,3 тыс. рублей) и Вьетнам (402,9 тыс. рублей).

Средний чек на премиальный тур в июле составил 539,7 тыс. рублей. Самые доступные направления из топ-10 — Россия (175 тыс.) и Черногория (272,2 тыс.).

До этого тревел-эксперт платформы «Адвентура» Юлия Климакова посоветовала для первого путешествия за границу выбирать массовые туристические направления с хорошо развитой инфраструктурой. По ее мнению, Турция и Египет — классический пример.