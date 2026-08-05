Кубинские отели и курорты остались без иностранцев

Картину пустующих улиц кубинских городов в условиях нового блэкаута дополняет более страшное явление для экономики страны - практически полное отсутствие иностранцев в отелях и на курортах, передает корреспондент ТАСС.

Этим летом гостиницы на Кубе едва выживают благодаря внутреннему туризму: многие отели работают по системе "отдых одного дня": особенно в выходные дни в бассейнах гостиниц в Гаване можно увидеть много местных жителей. В будние дни посетителей гораздо меньше. По такой же системе, как рассказали корреспонденту ТАСС туроператоры, работают сейчас гостиницы на курорте Варадеро.

Однако даже в условиях блэкаута Куба стремится сохранить свои туристические услуги на достойном уровне. Управляющие уже немногих оставшихся открытыми отелей делают все, чтобы оперативно разрешать возникающие из-за отсутствия электричества проблемы: практически непрерывно работают дизельные генераторы, доставляются цистерны с водой, передает корреспондент ТАСС.

Пустые улицы

При этом старинные улицы самого туристического места кубинской столицы - Старой Гаваны - практически пусты. Но даже при блэкауте, когда 4 августа в этом районе города были закрыты практически все офисы и магазины, по-прежнему оставались открытыми основные туристические места: в частности, легендарное кафе "Флоридита", где любил бывать американский писатель Эрнест Хемингуэй, а также один из самых популярных музеев Кубы - Музей рома.

Его администратор рассказала корреспонденту ТАСС, что музей работает почти ежедневно. По словам сотрудницы музея, по-прежнему к ним в гости заходят туристы.

"Сейчас, в основном, это гости из стран Азии - Китая и Вьетнама, но есть посетители и из государств Латинской Америки, из Европы", - рассказала она.

Без туристов из России

Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли ранее рассказал корреспонденту ТАСС, что объем туристического потока из РФ на Кубу сейчас "практически равен нулю". Он напомнил, что по причине топливной блокады со стороны США и отсутствия на острове авиационного керосина рейсы из России сюда не выполняются.

Коронелли подтвердил, что "организованных групп туристов из России на Кубе сейчас нет", а об одиночных гражданах информации нет. Он также обратил внимание на довольно сложную логистику для приезда на остров туристов из России.

"На Кубу сегодня можно попасть как минимум с двумя пересадками, добраться сюда не так просто", - сказал он.

Очередной блэкаут

3 августа Кубинская государственная энергетическая компания (UNE) сообщила о полном отключении из-за аварии работы национальной электроэнергетической системы (SEN). Несмотря на поступающие в течение всего дня 4 августа сообщения UNE о восстановлении работы энергосистемы, электричества в большинстве районов Гаваны по-прежнему нет, либо его включали не более чем на два часа, остро стоит проблема водообеспечения города.

В июле подобные инциденты с SEN происходили трижды.

Кубинские власти считают главной причиной критической ситуации в сфере энергетики на острове многолетнюю торгово-экономическую и финансовую блокаду Кубы со стороны правительства США и усилившиеся с начала 2026 года рестриктивные односторонние меры Вашингтона, в том числе топливную блокаду острова.