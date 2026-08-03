В АТОР ответили, стоит ли ждать массовую отмену туров в Таиланд

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян рассказал, что не ожидает массовой отмены поездок в Таиланд после убийства двоих россиян в Паттайе.

В комментарии aif.ru он отметил, что подобные преступления происходят и на других популярных направлениях. Сейчас в Таиланде продолжается низкий сезон, а зимой поток туристов должен вернуться к привычным значениям.

По словам Мурадяна, королевство остаётся одним из лидирующих направлений среди стран, куда россияне могут добраться прямыми рейсами.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» также не увидел признаков снижения турпотока.

Он призвал путешественников соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность. В стране существуют и другие риски, в том числе связанные с животными и пищей.

По словам Барзыкина, Таиланд по-прежнему входит в число ведущих направлений, а поток туристов продолжает расти.

Ранее премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов после убийства россиян.