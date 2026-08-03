В каких странах предпочитают отдыхать летом россияне

Турция, Абхазия и Белоруссия названы самыми популярными у россиян странами для летнего отдыха в 2026 году. Об этом Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В топ-10 по числу бронирований отелей также вошли Италия, Франция, Таиланд, Грузия, Испания, Армения и Китай. Специалисты также выяснили среднюю стоимость ночи на этих направлениях. Так, в Турции ценник составит 12,4 тысячи рублей, в Абхазии — 8 тысяч рублей, в Белоруссии — 10,1 тысячи рублей, в Италии — 15,9 тысячи рублей, во Франции — 18,1 тысячи рублей, в Испании — 16,5 тысячи рублей, в Армении — 8,4 тысячи рублей, в Грузии — 7,7 тысячи рублей, в Таиланде — 8,6 тысячи рублей, в Китае — 10,4 тысячи рублей.

Ранее были раскрыты траты россиян на отдых в бархатный сезон — стало известно об их желании сэкономить на путешествиях в этот период. Выяснилось, что соотечественники планируют отдыхать дольше, но дешевле.