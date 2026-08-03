От Кубы до Фиджи: как изменились туристические предпочтения россиян в 2026 году

МегаФон: россияне всё чаще ездят на Мадагаскар и Фиджи

География летних путешествий россиян бьёт рекорды: по данным МегаФона, с начала 2026 года туристы из Петербурга и Ленобласти посетили более 180 стран мира. Традиционные лидеры — Турция, Египет и Китай — по-прежнему в топе, на них вместе со странами СНГ приходится около 54% всех выезжающих за границу абонентов. Однако главная сенсация сезона — стремительный рост экзотических направлений: Мадагаскар обогнал по популярности себя прошлогоднего в 2,6 раза, а турпоток на Кубу рухнул на 90%.

Туристические предпочтения россиян в 2026 году претерпели тектонические сдвиги. Аналитики МегаФона проанализировали роуминговую активность абонентов и зафиксировали рекордное расширение географии поездок: туристы из Петербурга и области уже отметились почти в двух сотнях государств мира.

Десятка самых востребованных направлений осталась привычной: Турция, Египет, Китай, Вьетнам, Грузия, а также страны СНГ — Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Армения и Азербайджан. На них приходится около 54% всех выезжающих за границу. Однако именно экзотика стала главным драйвером летнего сезона. За год поток туристов на острова Африки увеличился на 15%, а Азии — на 7%.

Наиболее впечатляющий рывок совершил Мадагаскар: число абонентов там выросло в 2,6 раза. Следом идёт Фиджи с приростом в 147%, а замыкают пятёрку Кабо-Верде (+79%), Ямайка (+61%) и Мальдивы (+12%). По данным «Газеты.Ru», россияне также стали чаще путешествовать в Японию (+11%) и на Сейшелы (+7%).

Пока одни направления переживают бум, другие стремительно теряют былую славу. Наиболее показательный случай — Куба. Остров Свободы, ещё недавно считавшийся одной из главных пляжных Мекк для россиян, потерял 90% турпотока. Доминикана также ощутила отток гостей — минус 33%.

Экзотика привлекает туристов не только пляжами, но и связью. По данным оператора, абонентам уже доступен 5G-роуминг в самых разных точках мира — от Мальдив и Сейшел до Филиппин и Маврикия. В Китае, Турции, Египте, Грузии, Таиланде, Вьетнаме и ОАЭ скоростной интернет работает во всех туристических сетях. Объём передачи данных на Маврикии, Филиппинах и во Вьетнаме вырос в 1,5 раза, в Китае и на Тайване — на 15%, на Мальдивах — на 8%.

Ранее Минск, Ереван и Тбилиси возглавили рейтинг туризма среди россиян.

Статистика подтвердила статус Вьетнама как самого безопасного места Азии.