Турист стал фигурантом сразу двух дел из-за чучела крокодила

При попытке ввезти из Вьетнама чучело редкого крокодила 36-летний россиянин стал фигурантом двух административных дел. Необычный сувенир обнаружили сотрудники Новосибирской таможни во время выборочной проверки пассажиров, прибывших международным рейсом.

© tourdom.ru

Предмет находился в ручной клади мужчины и привлек внимание инспекторов при просвечивании багажа рентгеновской установкой. Во время досмотра выяснилось, что турист перевозил чучело сиамского крокодила массой около 400 г. По его словам, покупка была сделана в сувенирном магазине Нячанга, а о специальных правилах ввоза подобных изделий он не знал.

Исследование подтвердило, что экземпляр относится к виду, включенному в перечень животных, международная торговля которыми регулируется Конвенцией СИТЕС. Изделия, изготовленные из таких представителей фауны, разрешается перемещать через границу только после таможенного декларирования и при наличии документов, выданных уполномоченными органами.

По итогам проверки в отношении владельца сувенира составлены материалы сразу по двум статьям КоАП РФ. Одна связана с недекларированием товара, вторая с нарушением действующих ограничений при его перемещении через таможенную границу.

За выявленные нарушения мужчине грозит административный штраф. Кроме того, обнаруженное чучело может быть изъято и конфисковано по решению в рамках административного производства.