Туристы почти полгода ждут возврата денег за отмененный рейс в Дубай

Туристы уже 5 месяцев не могут вернуть деньги за отмененный рейс Singapore Airlines из Сингапура в Дубай. В службе поддержки иностранного сервиса, где были куплены билеты, пассажирам регулярно отвечают одно и то же: обращение рассмотрят «в порядке очереди».

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Евгения приобрела для себя и дочери билеты в Сингапур с пересадкой в ОАЭ. Из Москвы в Дубай и обратно они должны были лететь российской авиакомпанией, а сегмент Дубай – Сингапур – Дубай планировали преодолеть на самолетах Singapore Airlines. Билеты на эти рейсы были оформлены через онлайн-сервис City Travel.

Семья отправилась в поездку еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке. Пока туристы отдыхали в Азии, начался конфликт вокруг Ирана, и Singapore Airlines отменила рейс в Дубай, запланированный на 5 марта. Чтобы вернуться домой, Евгении пришлось за свой счет купить новые билеты.

По словам туристки, российский перевозчик, у которого были приобретены билеты из ОАЭ в Москву, оперативно оформил возврат. А вот City Travel лишь прислал уведомление об аннулировании заказа. С тех пор Евгения каждый месяц аккуратно спрашивает в службе поддержки, когда ей вернут деньги. На что получает стандартный ответ: «Ваше сообщение будет зарегистрировано и обработано в порядке очереди».

Спустя 5 месяцев после отмены рейса формулировка изменилась:

«Мы направили повторный запрос-напоминание в авиакомпанию. Пожалуйста, ожидайте».

В ответ туристка рассказала, что уже написала жалобу в Роспотребнадзор:

«Надеюсь, это как-то стимулирует вас предпринять действия по возврату».

Но в сервисе ее разочаровали: в кол-центре сказали, что компания в России не зарегистрирована, а претензию можно направить по адресу в ОАЭ, указанному на сайте.

В подобных ситуациях, когда деньги за отмененный рейс не возвращает иностранный сервис, юристы советуют обратиться напрямую в авиакомпанию и уточнить статус возврата.

«Параллельно стоит продолжать переписку с агрегатором и направить ему официальную претензию, – говорит юрист сети “Розовый слон” Мария Чапиковская. – В соответствии с пользовательским соглашением сервиса деньги возвращают в срок от 30 до 90 дней и только после получения средств от авиакомпании. По опыту других пассажиров, если возврат предусмотрен правилами перевозчика и сервиса, деньги рано или поздно поступают».

Если же дело дойдет до суда, иск придется подавать в стране регистрации City Travel – в ОАЭ. Поэтому туристам стоит учитывать: при покупке билетов через иностранные агрегаторы или напрямую у зарубежных авиакомпаний добиться возврата средств в спорных ситуациях бывает значительно сложнее.