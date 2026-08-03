Турэксперт прокомментировал ситуацию с пожарами в Турции

Эвакуация российских туристов из отелей Турции из-за крупных лесных пожаров не проводилась. Об этом написала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

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По словам турэксперта, никаких жалоб от соотечественников, отдыхающих сейчас в разных регионах этой курортной страны, не поступало. Она добавила, что из-за жары, сухой погоды и сильного ветра риск новых локальных возгораний сохраняется, и ситуация требует постоянного мониторинга.

«Но оснований для паники и массовой отмены туров сейчас нет», — такой фразой описала происходящее в Турции Котляр.

Основатель MAYEL Travel также отметила, что лесные пожары в этой стране случаются практически ежегодно в разгар жаркого сезона, поэтому система реагирования там хорошо отработана.

В конце июля сообщалось, что страшные лесные пожары на турецком курорте Анталья подобрались к отелям с российскими туристами. Отдыхающие пожаловались на сильный дым.