Новые правила в аэропорту Антальи запутали и туристов, и туроператоров

Новые правила встречи прилетающих пассажиров в аэропорту Антальи, вступившие в силу с 31 июля, ввели в заблуждение некоторых турагентов и туристов. После новостей о появлении буквенных стоек в профильных чатах стали массово спрашивать, у какой именно из них встречают туристов того или иного туроператора.

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«Мой турист сегодня приземлился в Анталье и 15 минут искал свою "букву", так как туроператор не дал никакой информации по обновленному формату встречи», — негодует одна из подписчиц телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Мои туристы во вторник летят. Спросила у туроператора — пока в заявке молчат на мой вопрос», — пишет другой турагент.

Как выяснил TourDom.ru, опасения оказались напрасными. В аэропорту действительно появились 13 пунктов встречи, обозначенных буквами от A до M. Однако организованных туристов, прибывающих по пакетным турам, эта система не касается.

Как и прежде, отдыхающим необходимо пройти к стойке своего туроператора или принимающей компании, где их направят к нужному автобусу. То есть туристам достаточно знать, услугами какого туроператора они пользуются, — искать свою «букву» им не требуется.

Новые пункты, расставленные в алфавитном порядке, предназначены главным образом для пассажиров, заранее заказавших индивидуальный трансфер у специализированных компаний. Именно такие перевозчики должны заранее сообщить клиенту, к какой стойке необходимо подойти после прилета. Как говорят туристы, многие из этих представителей рынка уже оперативно записали видеоинструкции, как пройти к их стенду с трансферами.

Ранее TourDom.ru писал, что с 31 июля в аэропорту Антальи представителям принимающих компаний запретили встречать туристов с табличками, на которых указаны названия и логотипы. Вместо этого для ряда перевозчиков и трансферных служб была введена система буквенных пунктов встречи. Для организованных туристов, прибывающих по линии туроператоров, порядок встречи фактически не изменился.