Россияне устремились в один город бывшей страны СССР ради пляжного отдыха

Россияне массово устремились в один город бывшей страны СССР ради пляжного отдыха. Это следует из материалов сервиса онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии «Островок В2В», с которыми ознакомилось ТАСС.

Так, самым популярным направлением россиян для курортного отдыха стал Батуми (Грузия). «Количество бронирований размещения турагентами там увеличилось в 1,4 раза по сравнению с прошлым летом», — говорится в материалах. Сообщается, что город привлекает российских туристов комфортным климатом, развитой инфраструктурой, большим выбором жилья и доступными ценами в сравнении с другими зарубежными точками.

Также в десятку самых популярных направлений вошли прибрежные курорты Абхазии — Гагра, Сухум, Новый Афон, Пицунда. «Абхазия — хороший пример того, как развитие логистики влияет на спрос: если раньше многих путешественников останавливала необходимость добираться до курортов страны через Сочи, то теперь благодаря прямому авиасообщению из 13 городов России это направление становится более доступным для туристов из разных уголков страны», — отметила управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова.

Ранее сообщалось, что россияне оказались главными спонсорами туризма Грузии. За первые шесть месяцев 2026 года они потратили во время поездок туда почти 387 миллионов долларов.