В Египте заработала электронная виза

С 1 августа 2026 года в Египте стала доступна электронная виза (e-Visa). Пилотный проект стартовал в международном аэропорту Каира, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

В настоящее время система e-Visa уже обрабатывает первые запросы. Электронная виза пока действует только при въезде через каирский аэропорт. Ее стоимость составляет 36 долларов США.

Точная дата окончания тестового периода не сообщается. Полномасштабное внедрение во всех аэропортах страны планируется после успешного завершения пилотного проекта в столице.

Электронная виза представляет собой QR-код, который отправляется туристу по электронной почте или через мобильное приложение. Он может быть предъявлен как в цифровом виде на смартфоне, так и в распечатанном варианте.