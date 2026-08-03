На что могут рассчитывать туристы, не допущенные на рейс в Египет

Редакция TourDom.ru продолжает следить за судьбой 20 туристов, которых 2 августа авиакомпания Air Cairo не посадила на рейс SM 926 из Калининграда в Шарм-эль-Шейх из-за заболевшего бортпроводника. У организованных туристов есть несколько вариантов. А юристы рассказали, что делать самостоятельным путешественникам.

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Как рассказал TourDom.ru один из турагентов, его клиентам туроператор предложил вылететь в Шарм-эль-Шейх двумя днями позже либо обратиться в правовой отдел для оформления возврата.

«Если туристы согласятся на вылет 4 августа, они потеряют 3 дня отдыха, – рассказал собеседник редакции. – Поэтому мы попросили перенести обратный рейс из Египта на более позднюю дату. Пока ждем ответа».

В туроператоре, предлагающем туры с перелетом из Храброво в Шарм-эль-Шейх на рейсах Air Cairo, подтвердили, что туристам, не допущенным на рейс 2 августа, предлагают три решения. Первое – вылет 4 августа и возвращение в ранее запланированные даты с компенсацией стоимости потерянных ночей проживания. Второе – вылет в более поздние даты (9–15 августа) с сохранением продолжительности поездки. Третий вариант – полный возврат денежных средств.

В случае если пассажир бронировал билеты отдельно, а не в составе тура, претензии следует предъявлять продавцу.

«Например, в случае покупки билета на чартер у туроператора в рамках его блока мест требования можно адресовать ему как исполнителю. Если же приобретался напрямую у Air Cairo, обращаться следует к перевозчику», – пояснил юрист Игорь Косицын.

Ранее «ТурДом» писал, что авиакомпания Air Cairo отказала в посадке на рейс SM 926 из Калининграда в Шарм-эль-Шейх двадцати пассажирам с билетами на руках. Причина – болезнь одного из бортпроводников.