Какие зарубежные города россияне выбирают для прогулок и экскурсий

Минск, Ереван и Тбилиси стали главными точками притяжения для россиян, предпочитающих городской туризм за рубежом. Об этом свидетельствуют данные сервиса онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии «Островок В2В».

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Лидером рейтинга стала столица Белоруссии. С июня по август 2026 года число бронирований жилья в Минске через турагентов выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что этим летом граждане России отдают предпочтение городам ближнего зарубежья. Помимо тройки лидеров, высокую популярность сохранили столицы Казахстана (Алматы и Астана) и Узбекистана (Ташкент), а также города Азербайджана (Баку), Армении (Ереван), Грузии (Тбилиси) и другие областные центры Беларуси — Гродно, Брест и Витебск.

По данным аналитиков, на страны СНГ приходится каждое второе бронирование зарубежных поездок, совершаемых россиянами через агентства. Управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова объясняет лидерство Минска отсутствием сложностей с оплатой, высокой транспортной доступностью из разных регионов РФ и широким выбором развлечений.