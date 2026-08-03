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Таиланд усилит меры безопасности туристов после ЧП с россиянами

TourDom

Таиландские власти признали, что убийство двух граждан России в Паттайе негативно сказалось на репутации страны как одного из популярных туристических направлений. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Сихасак Пхуангкеткеу.

Таиланд усилит меры безопасности туристов после ЧП с россиянами
© TourDom

По его словам, произошедшее стало потрясением для жителей страны. Глава кабмина посетил место преступления, поручил правоохранительным органам оперативно установить и привлечь к ответственности виновных, а также распорядился усилить меры безопасности для иностранных туристов.

«Таиланд является одним из крупнейших туристических направлений. Подобные ЧП неизбежно подрывают доверие путешественников, и мы должны это признать. Поэтому необходимо не только заявлять о намерениях, но и подтверждать их конкретными действиями, чтобы повысить уровень безопасности и исключить повторение таких трагедий», - сказал Сихасак Пхуангкеткеу.

Министр также обратил внимание, что полностью исключить преступность невозможно даже при эффективной системе обеспечения безопасности. По его словам, в любой стране существуют криминальные элементы, которые пользуются уязвимостью людей, поэтому правительство намерено активизировать работу по защите как местных жителей, так и иностранных гостей.

Подозреваемые в убийстве двух россиян были задержаны таиландской полицией 31 июля. Ими оказались 43-летний Тхану Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин. В ходе следственных действий Кыттхонг признался в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова. По данным следствия, после совершения преступления тела были спрятаны в лесном массиве на юге Паттайи.