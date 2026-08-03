Таиланд усилит меры безопасности туристов после ЧП с россиянами

Таиландские власти признали, что убийство двух граждан России в Паттайе негативно сказалось на репутации страны как одного из популярных туристических направлений. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Сихасак Пхуангкеткеу.

По его словам, произошедшее стало потрясением для жителей страны. Глава кабмина посетил место преступления, поручил правоохранительным органам оперативно установить и привлечь к ответственности виновных, а также распорядился усилить меры безопасности для иностранных туристов.

«Таиланд является одним из крупнейших туристических направлений. Подобные ЧП неизбежно подрывают доверие путешественников, и мы должны это признать. Поэтому необходимо не только заявлять о намерениях, но и подтверждать их конкретными действиями, чтобы повысить уровень безопасности и исключить повторение таких трагедий», - сказал Сихасак Пхуангкеткеу.

Министр также обратил внимание, что полностью исключить преступность невозможно даже при эффективной системе обеспечения безопасности. По его словам, в любой стране существуют криминальные элементы, которые пользуются уязвимостью людей, поэтому правительство намерено активизировать работу по защите как местных жителей, так и иностранных гостей.

Подозреваемые в убийстве двух россиян были задержаны таиландской полицией 31 июля. Ими оказались 43-летний Тхану Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин. В ходе следственных действий Кыттхонг признался в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова. По данным следствия, после совершения преступления тела были спрятаны в лесном массиве на юге Паттайи.