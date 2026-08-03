Топ-10 зарубежных направлений пляжного отдыха у россиян

Количество бронирований жилья турагентами для россиян в Батуми в Грузии летом 2026 выросло в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в материалах сервиса онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии "Островок В2В", которые есть в распоряжении ТАСС.

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«В сегменте пляжного и курортного отдыха первое место занял Батуми. Количество бронирований размещения турагентами там увеличилось в 1,4 раза по сравнению с прошлым летом», — говорится в материалах.

В топ-10 наиболее востребованных направлений также попали курорты Абхазии — Гагра, Сухум, Новый Афон и Пицунда.

«Мы видим устойчивый интерес туристов к курортам Черноморского побережья за пределами России. Батуми привлекает путешественников сочетанием комфортного климата, развитой туристической инфраструктуры, широкого выбора размещения, и более доступных цен по сравнению со многими другими зарубежными курортами. Также для туристов все большее значение имеет транспортная доступность. Абхазия — хороший пример того, как развитие логистики влияет на спрос: если раньше многих путешественников останавливала необходимость добираться до курортов страны через Сочи, то теперь благодаря прямому авиасообщению из 13 городов России это направление становится более доступным для туристов из разных уголков страны», — говорит ТАСС управляющий директор группы компаний "Островок" Дарья Кочеткова.

По данным аналитиков, как и в прошлом летнем сезоне, для морского отдыха российские туристы также выбирают популярные турецкие курорты — Анталью, Аланью и Кемер. Кроме того, высоким спросом пользуются и азиатские курорты, в числе которых Нячанг и Дананг во Вьетнаме, а также Паттайя и Пхукет в Таиланде.