Туристам предлагается слетать в «азиатский Лас-Вегас» за 40 тыс. рублей

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене варианты перелетов из Москвы в Макао – специальный административный район на юге Китая, который, благодаря большому числу игорных заведений часто называют «азиатским Лас-Вегасом».

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Отправиться комбинацией рейсов нацперевозчика КНР Air China и авиакомпании Air Macau предлагается в конце этого месяца, 26-го числа, возвращение – через неделю, 2 сентября. Цена за перелет round trip – 43,3 тыс. руб., в тариф включено 23 кг багажа (указаны наличие и стоимость, актуальные по состоянию на 18:00 2 августа. – Ред.).

Пересадка в Пекине на пути туда – 2,5 часа, на обратном – около 3 часов.

За ту же сумму, 43,3 тыс. руб., можно слетать в Макао и с 25 августа по 1 сентября. Причем выбрав вариант с длительной – почти суточной – пересадкой в китайской столице. Это позволит сделать стоповер в Пекине, предварительно забронировав гостиницу, совместить два города в одной поездке.

Наиболее доступный альтернативный перелет в Макао и обратно в те же даты стоит на 12 тыс. дороже – 55,9 тыс. руб. авиакомпанией China Eastern со стыковкой в Шанхае.

Макао интересен туристам сочетанием китайской и европейской архитектуры – в городе сохранилось историческое наследие времен, когда он был португальской колонией. Кроме того, в этом специальном административном районе КНР работает множество казино, привлекающих гостей со всего мира. На морском пароме из Макао можно также отправиться на экскурсии в Гонконг.