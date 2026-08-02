Какая будет погода на популярных зарубежных курортах в начале августа

Выяснили, какая погода ждет туристов на популярных курортах в начале августа.

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На Эгейском побережье Турции, в Даламане и Фетхие, в начале новой недели днем ожидается +32…34 °C, по ночам на 9–10 градусов ниже. Море прогреется до 29. При этом благодаря постоянному бризу жара переносится заметно легче.

Анталья остается отличным вариантом для любителей настоящего лета: на предстоящей неделе дневная температура по оценкам синоптиков понизится на несколько градусов – до +31…32 °C, а ночью составит около 27.

Жаркая погода и отсутствие дождей способствуют возникновению лесных пожаров. Очаги находятся преимущественно вне туристических зон – к западу от Антальи и в провинции Мугла, куда входят окрестности Фетхие, Даламана и Мармариса. Пляжи, отели, аэропорты работают там в обычном режиме. Отдыхающим лишь рекомендуют следить за сообщениями местных властей, если они отправляются на экскурсии в горные или лесные районы.

На Мальдивах, в районе Мале, днем и ночью около +30 °C. Такой же температуры и океан. По прогнозу, всю неделю возможны короткие тропические ливни.

В ОАЭ сохраняется экстремальная жара. На отдельных метеостанциях температура впервые в этом году достигала +50 °C – пиковые значения прогнозируются до 10-го числа. В прибрежных районах Абу-Даби ожидается от 41°C до 43°C, что по ощущениям составит порядка 52 градусов.

В Египте сейчас также отдых для любителей экстремальной жары: в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе – стабильные +38…40 °C, море на мелководье – как парное молоко.

Ранее TourDom.ru писал, что в Москве из-за грозовой погоды и сильного ветра авиакомпании меняли время вылетов рейсов.