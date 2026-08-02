Составлен рейтинг курортов Юго-Восточной Азии

Вьетнам вошёл в пятёрку лучших стран мира для соло-туризма по версии авторитетного американского журнала Travel and Leisure. Лидером рейтинга стал Таиланд, за ним следуют Албания, Коста-Рика и Германия.

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Эксперты высоко оценили Вьетнам за разнообразие экскурсионных маршрутов и богатую национальную кухню. Авторы гида особо отметили живописные заливы Халонг и Байтылонг с круизами на традиционных лодках, а также возможность уникальных спелеологических экспедиций в пещеру Шондонг — самую крупную на планете.

Для любителей культуры рекомендуются прогулки вокруг озера Возвращённого Меча в Ханое и осмотр подземных туннелей Кути времён войны. Вьетнамское издание Pháp Luật Plus подчеркнуло, что столь высокая позиция служит положительным сигналом для азиатского туристического рынка и подтверждает безопасность местных курортов для иностранцев.

Статистика подтверждает рост интереса к направлению: по данным Главного статистического управления Вьетнама, за первое полугодие 2026 года страну посетили почти 12,3 миллиона иностранных гостей, что на 14,9% больше, чем годом ранее.

Однако эксперты отмечают важный нюанс: западные рейтинги ориентированы на туристов с «сильными паспортами». Для россиян большинство перечисленных направлений сейчас недоступны из-за санкционных ограничений или сложных визовых процедур.

В связи с этим российским путешественникам советуют обратить внимание на безвизовые направления — в первую очередь Таиланд и Китай. При этом Вьетнам остаётся доступным для граждан РФ без визы сроком до 45 дней.

Ранее стало известно, где отдыхают туристы-одиночки из России. Также стало известно, что почти половина россиян мечтает об уединённых поездках за границу.