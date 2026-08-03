Почему туристы выбирают Таджикистан?

Интерес иностранных туристов к Таджикистану рекордно вырос. По итогам первого полугодия страну посетили почти 890 тысяч путешественников, что на 16,7% больше, чем годом ранее. С чем это связано и что делает страну заметнее на туристическом рынке, рассказала корреспондент «МИР 24 Нушин Кузиева.

Для этого Таджикистан участвует в международных выставках и форумах, развивает сотрудничество с зарубежными партнерами и использует цифровые площадки для привлечения новых туристов.

Вай Чон Лян родом из Китая, но много лет жил в Гонконге. После выхода на пенсию он решил больше путешествовать. О Таджикистане узнал во время поездки в Москву, где познакомился со студентом из республики. Эта встреча пробудила интерес к стране.

«Меня всегда тянуло в Центральную Азию. У этого места невероятная история. И, конечно, горы, которые занимают 93% территории, красота безумная. Моя цель в Таджикистане: проехать Памирский тракт и увидеть все своими глазами», - рассказал турист из Китая Вай Чон Лян.

Больше всего туристов в Таджикистан приезжает из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая. В последние годы все больше путешественников приезжает из Европы.

Фарангис Пирмадова начальник международного отдела Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан «Нашу страну отличают величественные горы, живописные озера, уникальные ледники, объекты историко-культурного наследия, города Великого Шелкового пути и, что немаловажно, это искреннее гостеприимство таджикского народа».

В стране развивают экологический, приключенческий и этнографический туризм. Все больше внимания уделяют сельским и оздоровительным маршрутам, что позволяет путешественникам открыть для себя разные регионы республики.

Кассандра туристка из США «Мы добрались только вчера. Дорога через горы – это что-то потрясающее! Столько мест, где хочется просто остановиться и замереть от красоты. Ехать местами было непросто, но мы получили огромное удовольствие от самой поездки. Сегодня планируем пройтись по всем главным достопримечательностям».

Развитию отрасли способствует и туристическая инфраструктура. Сегодня в Таджикистане работают более 200 гостиниц, десятки хостелов, мотелей и санаториев, а уже в сентябре Душанбе примет Международную туристическую выставку DITE-2026 и форум «Интеграция городов в реализации возможностей устойчивого туризма.