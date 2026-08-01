Туры в Египет подешевели в разгар сезона

Относительно недорогие туры в Египет с вылетом из Москвы в середине августа можно найти в системах бронирования. По сравнению с отправлением в ближайшие даты такие варианты зачастую обойдутся дешевле.

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В частности, по данным сервиса «Турвизор», тур на 8 дней (7 ночей) с размещением в Sand Beach 3* в Хургаде доступен с 17 августа за 115 тыс. руб. на двоих, то есть на человека поездка обойдется в 57,5 тыс. Отель расположен в 50 м от собственного пляжа, в турпакет включен полупансион.

За 125 тыс. руб. на двоих (62,5 тыс. на одного) можно отдохнуть неделю в четырехзвездочном Swiss Heaven Sharming Inn в Шарм-эль-Шейхе. Гостиница находится на второй линии от моря и работает на all inclusive. Вылет из Москвы – 13–15 августа.

Впрочем, отдохнуть за такую сумму получится не в самых популярных отелях категории 3–4*. Если туристы рассматривают гостиницы 5* на «все включено», стоимость турпакета заметно вырастет. Например, за 180 тыс. руб. можно забронировать тур на 6 ночей в Domina Coral Bay Aquamarine 5* в Шарм-эль-Шейхе с отправлением из Москвы 16 августа. Отдых в Reef Oasis Beach Resort 4* на том же курорте обойдется в 210 тыс., если планировать вылет в середине августа. В начале месяца аналогичные варианты предлагаются чуть дороже.

Тур на 7 дней в Rixos Premium Magawish Bay View 5* в Хургаде можно заказать за 245 тыс. руб. на двоих, если вылетать из Москвы 16 августа. При отправлении 9-го числа точно такой же турпакет обойдется в 270 тыс. В Rixos Radamis Beach Hotel 5* в Шарм-эль-Шейхе с 17 августа можно провести 9 дней за 330 тыс. руб., а аналогичный вариант с 9 августа предлагается на 50 тыс. дороже.