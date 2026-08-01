Популярный пятизвездочный отель в Турции передумал закрываться на реновацию

Пятизвездочный отель IC Hotels Santai Family Resort в Белеке не будет закрываться на реновацию зимой. Информацию о прекращении работы после окончания текущего летнего сезона в гостинице не подтвердили.

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«У нас вышло официальное решение. Наш отель продолжит принимать гостей и зимой-2026/2027, и летом 2027 года. Предположительную дату начала реновации перенесли на ноябрь 2027-го», – рассказала редакции TourDom.ru представитель IC Hotels Santai Family Resort Елена Дюден.

Что именно будут менять в отеле наша собеседница не уточнила, но можно предположить, что реновируют номерной фонд. В системах онлайн-бронирования туры с проживанием в гостинице сейчас доступны для заказа вплоть до конца октября.

Ранее на туристическом рынке появилась информация о том, что популярный семейный отель может приостановить работу с 1 ноября 2026 для проведения реконструкции. Причем ходили слухи даже о сносе некоторых строений на территории. Поводом стали сообщения о планах обновления гостиницы, которые турагенты получили от своих партнеров.

IC Hotels Santai Family Resort считается одним из востребованных пляжных отелей Белека. Туристы выбирают его за зеленую территорию, широкий пляж, детскую инфраструктуру, а также возможность размещения на виллах. При этом некоторые отдыхающие отмечают в отзывах, что номера нуждаются в обновлении.