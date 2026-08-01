Российская туристка побывала во Вьетнаме и пожаловалась на высокую стоимость услуг в отеле курортного города Камрань. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания 11 дней отдыхала с мужем и детьми в Amiana Resort Nha Trang. Путевка с вылетом из Москвы обошлась им в 580 тысяч рублей. На месте семья потратила еще около 1,8 тысячи долларов (примерно 143,7 тысячи рублей) на еду, такси и развлечения.

«Из объективных минусов — кусачие цены в меню рум-сервиса, проблема с лежаками и высокая влажность в номерах (вещи на сушилке не высыхали вообще). В остальном — крепкая пятерка за территорию и завтраки», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Среди плюсов она выделила хорошую инфраструктуру отеля, разнообразные завтраки и вежливый персонал.

«Пользовались гугл-переводчиком для общения. В ходу английский, но с переводчиком можно и вьетнамский, так им приятнее», — добавила туристка.

По ее словам, этот отель подойдет соотечественникам, которые хотят в отпуске тишины, любят плавать без волн в несезон и готовы тратиться на такси до города.

Ранее другая туристка отдохнула на популярном курорте Вьетнама Нячанг и была разочарована. В частности, она пожаловалась на «хмурые и неприветливые» лица местных жителей, плохой сервис и дорогую и невкусную еду в заведениях.