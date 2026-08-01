США введут визовые залоги в 20 тысяч долларов для граждан 50 стран на постоянной основе. Об этом Государственного департамента.

«Настоящее решение закрепляет временное решение от 20 августа 2025 года (...) и устанавливает постоянную программу визовых гарантий. Консульские сотрудники могут потребовать от заявителей на получение неиммиграционной визы внести залог в размере до 20 тысяч долларов США в качестве условия выдачи визы», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что из 50 стран речь идет о 30 государствах Африки.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) начала массово задерживать в аэропортах страны иностранцев с просроченными визами. Уточняется, что нарушителей отлавливают во время внутренних перелетов — сотрудники ICE одеваются в штатское, чтобы не выдать себя. Подобные операции за последнюю неделю были проведены как минимум в 15 авиагаванях. Задержания коснулись даже тех иностранцев, которые имеют действующее разрешение на работу.