Air Anka возобновит рейсы в Анталью из двух российских городов

В расписании аэропортов Сочи и Краснодара после перерыва вновь появились рейсы турецкой авиакомпании Air Anka в Анталью на ближайшие даты. На это обратили внимание подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

© tourdom.ru

Перевозчик в конце мая внезапно отменил полетную программу в Турцию из ряда российских городов. В Росавиации тогда объяснили срыв рейсов отсутствием необходимых разрешений после 25 мая. Туроператорам пришлось пересаживать туристов на самолеты других авиакомпаний.

В Anex редакции TourDom.ru подтвердили возобновление программы.

«Все необходимые разрешения на вылеты из Сочи и Краснодара получены, туры с этим перелетом уже несколько дней доступны для бронирования», – рассказала заместитель генерального директора туроператора Яна Муромова. Туры с этими рейсами предлагает также туроператор «Интурист».

Согласно расписанию, из Сочи в Анталью Air Anka планирует возобновить рейсы с 2 августа. 6K 1121 заявлены по воскресеньям, затем частоту собираются увеличить. Из Краснодара 6K 1115 должны выполняться с 8 августа с периодичностью 4 раза в неделю.

В начале летнего сезона Air Anka планировала программу в Анталью из 11 российских городов, включая Екатеринбург, Челябинск, Казань, Самару, Сочи и Краснодар.

Как ранее пояснили в Минтрансе, несмотря на отсутствие разрешений со стороны Росавиации на выполнение рейсов после 25 мая, авиакомпания продолжала продавать туроператорам провозные емкости вплоть до конца октября. Устранять последствия пришлось туроператорам, которые пересаживали туристов с отмененных рейсов Air Anka на самолеты Turkish Airlines, Corendon Airlines, Southwind, «ИрАэро» и других перевозчиков.