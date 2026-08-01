Велосипедист проехал 913 км по Японии и рассказал, как это было

Уникальную культуру и живописную природу Японии можно изучать не только на обычных экскурсиях. Тревел-блогер Тимур Акулов выбрал формат байкпакинга для исследования острова Хоккайдо. За 14 дней он проехал 913 км на велосипеде, побывал в Саппоро, Отару, Румои, Нисеко и Йоити. В интервью «Чемпионату» путешественник рассказал, как проходит такая спортивная экспедиция.

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Байкпакинг – велопутешествие, где всё снаряжение упаковано в компактные сумки и размещается прямо на велосипеде: раме, руле и подседельном штыре. Такой способ путешествовать позволяет ездить по бездорожью и легко маневрировать на труднодоступных участках.

Как всё начиналось

"Спорт присутствует в моей жизни постоянно. У меня две основные базы — это горнолыжный спорт и шоссейный велоспорт. Первый со мной лет с 11, а вторым я начал усиленно заниматься три года назад".

Впервые я поехал в Японию в 2017 году для рабочего проекта на горнолыжном курорте в Нисеко. На тот момент это было в диковинку, в основном все выбирали Европу. Тогда я и открыл для себя Хоккайдо, много раз ездил сюда зимой, сейчас вожу туда горнолыжные туры. Но хотелось увидеть остров и летом, в июле водил группу в поход на гору Фудзи, а после отправился в велопутешествие.

Это второй мой заезд в формате байкпакинга. В прошлом году я уже ездил по Японии на велосипеде с палаткой по острову Сикоку и островам Симанами Кайдо. Это более короткий маршрут, я потратил на него шесть дней, но он помог прочувствовать формат. На такой опыт меня вдохновил один австралийский блогер, который проехал часть Японии на велосипеде с палаткой.

"От него я узнал, что можно просто собрать все вещи, нацепить на велосипед и поехать".

У меня уже была сильная велосипедная база, я был готов физически. Сложными оставались организационные моменты, их и проверял в первом, более лёгком, велопутешествии. Мне понравился формат совмещения поездки и спорта, тем более с красивыми видами вдоль маршрута. Тогда и понял, что хочу попробовать что-то более серьёзное и долгое, выбор пал на Хоккайдо.

Багаж в велопутешествии

Я брал с собой велосипед с шоссейными колёсами, здесь не нужен внедорожник, так как всю дистанцию можно ехать по асфальту, и довольно комфортно. В Японии хорошие дороги, ехать по ним легко и приятно, но отдельных велозон нет.

В свою первую поездку я понабрал с собой кучу лишнего, у меня были огромные сумки. В этот раз подход был другим, лучше брать самый необходимый минимум:

велошорты;

майку или джерси сверху;

несколько пар носков;

обувь;

тёплый слой одежды, если едете в холодное место;

мембранную куртку и мембранные штаны;

дополнительный комплект одежды для сна и прогулок (по желанию);

пауэрбанк;

палатку;

спальный мешок и коврик;

средства гигиены;

запасные камеры для велосипеда;

велосипедный электронасос;

универсальный велосипедный ключ.

Такого набора вполне достаточно. Когда была серьёзная поломка велосипеда, я в ближайшем городе нашёл мастерскую, мне поменяли сломанную спицу.

Кто-то берёт оборудование для приготовления еды, горелки и чайники. Я так делал в прошлый раз, и это тоже была ошибка. При заезде по Японии можно спокойно обойтись едой из магазинов, которые тут на каждом шагу. Это экономит не только место в багаже, но и время.

Маршрут и его особенности

Начинался заезд от мыса Соя, рядом с городом Вакканай, отсюда до Сахалина всего 43 км через пролив. Финиши был на мысе Сираками, рядом с городом Хакодате. Некоторые продлевают его до южного мыса Сата, но такая поездка занимает полтора-два месяца, я такой срок выделить не мог.

Вся поездка заняла 14 дней, включая один день отдыха. За это время преодолел 913 км, а общий набор высоты составил 6300 м. Для первого раза лучше выбрать острова Симанами Кайдо.

"Это маршрут не для новичков".

Главная сложность заключается в длительной физической нагрузке, на эти две недели ты должен быть готов. Особенно если учитывать обвесы – мой велосипед весил 24 кг – и рельеф. Примерно половина маршрута, от Вакканая до Саппоро, прошла практически без подъёмов. Этот отрезок помог привыкнуть к нагрузке. Однако после Саппоро начинаются горы и довольно серьёзные затяжные подъёмы.

Во время заезда необходимо правильно рассчитывать свои силы и здоровье, чтобы не выдохнуться. Здесь нельзя вначале взвинтить темп, потому что на остальной маршрут просто не хватит сил. За 14 дней путешествия у меня был всего один день отдыха.

Второй важный пункт – грамотная организация маршрута. Нужно буквально по дням расписать: в этот день я проеду 60 км, в этот день – 80 км. В среднем у меня получалось 70 км в день. Не потому, что я не мог проехать больше, а потому, что это тот отрезок, когда я могу расходовать свои силы правильно и при этом смотреть по сторонам. Я мог останавливаться, фотографировать, посещать интересные места.

На Хоккайдо очень холодно, особенно в северной части, там я постоянно был в пуховке и ветрозащитной куртке, пару дней даже ехал в перчатках, потому что мёрзли руки. Чем дальше я продвигался на юг, тем больше раздевался, ехал уже в шортах и футболке. Но на юге другой минус – нужно было закрывать тело от солнца, плечи и руки очень быстро обгорают.

Мембранная куртка была со мной до самого конца, даже в последний день, когда приехал на южный мыс, приходилось защищаться от ветра. Бо́льшую часть времени ветер дул мне в лицо: ты едешь, а он тебя тормозит. Этот фактор нельзя заранее рассчитать, сначала это кажется незначительным, но на дистанции может сильно раздражать.

День в дороге

Вставал я рано – в 6:00-7:00. Утро тратил на лёгкую зарядку, завтрак и монтаж роликов в социальные сети. На это уходило около 1,5 часа. Я старался не спешить, но и не расслабляться, и сделать те дела, на которые у меня не оставалось времени вечером. Потом за 30-40 минут собирал вещи и палатку и выезжал.

Бо́льшую часть дня я ехал, перерывы были на обед или на изучение местности. Ел чаще всего готовую еду из магазинов, несколько раз останавливался в кафе. Приезжать к месту ночёвки я старался до заката, правда, не всегда это получалось.

Места продумал заранее, собирал несколько вариантов, чтобы не волноваться, где поставить палатку. По большому счёту остановиться можно где угодно, если это не мешает другим. Но я выбирал кемпинги, потому что там красиво. Хотел приезжать, садиться и провожать закат или с утра наслаждаться видом.

"Если можно сделать поездку красивее, я это сделаю".

Ну и плюс: в кемпингах в большинстве случаев чистый туалет (они, кстати, в Японии есть почти в каждом магазине), раковина, в некоторых местах – стиральные машины. Возле некоторых располагаются онсены, Япония знаменита своими термальными источниками. После долгого дня в дороге там приятно посидеть и отдохнуть.

Я ставил палатку, ел и ложился спать, после интенсивной нагрузки на другое нет сил. Несколько раз приезжал поздно, где-то задерживал красивый вид, хотелось посидеть, насладиться. Один раз задержала поломка спицы.

Безопасность

Япония, в принципе, очень безопасная страна, и страшно мне не было. Но формат байкпакинга подойдёт не всем. Очень важно быть морально готовым к любому развитию ситуации. Потому что когда путешествуешь в таком формате один, нужно уметь контролировать эмоции.

Ехать предстоит по дороге, где едут фуры и другие машины, несмотря на вежливость местных водителей, риск всё же есть. Местами приходится проезжать довольно пустынные районы, где вокруг только лес и поля, там на помощь оперативно никто прийти не сможет. Ночёвка в палатке, особенно в диких местах, тоже может у кого-то вызвать страх.

"К этому нужно быть морально подготовленным".

У меня главным якорем был человек, которому я в течение дня отправлял свою геолокацию, заранее прописывал свой маршрут. Это мой надёжный друг, который владеет английским и в случае необходимости оперативно связался бы с местной полицией, чтобы мне помочь.

Ещё очень важно, чтобы на видном месте была карточка с именем, фамилией, номером для экстренной связи и группой крови. Подстраховка на случай, если вас придут спасать.

Местные жители и другие путешественники

Когда путешествуешь с палаткой на велосипеде, часто видишь реакцию: «Блин, это так круто, это так необычно, вот там все путешествуют на машинах, а этот чувак с сумками — на велосипеде». Японцы часто подходили, спрашивали, откуда я, интересовались маршрутом, иногда просили фото. Я сталкивался только с хорошим отношением.

Несколько раз ко мне подбегали дети, практиковали английский, задавали вопросы. Один раз они подошли прямо к палатке, начали смотреть, что я делаю. Возможно, они видят не так много иностранцев, тем более на байкпакинге, поэтому проявляют живой интерес.

Отдельная история – водители, очень вежливые. Они оставляли много места на дороге, очень аккуратно обходили, пару раз всего было, что кто-то проехал вплотную ко мне. Здесь никто не сигналит, едешь максимально комфортно.

Что касается языка, то лучше знать английский, в крупных городах многие на нём говорят. Конечно, в небольших поселениях мало кто знает иностранные языки. Моего базового владения японским было достаточно, если это не спасало, то вполне можно было решить вопросы с онлайн-переводчиком. Иногда приходилось говорить долго, до тех пор, пока меня не начинали понимать.

На пути встретил всего трёх велопутешественников: пара из Швейцарии и парень из Швеции. Не так много, но мне кажется, что сейчас популярность начнёт расти, у меня уже многие спрашивали о деталях маршрута.

Стоимость велозаезда в Японии

Сразу скажу, что можно сделать всё гораздо дешевле: останавливаться не в кемпингах, продумать своё питание и выбирать более дешёвую экипировку. Всё зависит от ваших целей и возможностей. Сэкономить есть на чём. Однако можно сделать и дороже, повысив комфорт.

Если считать вообще всё, кроме велосипеда — его я привозил с собой (хотя аренда тоже есть) — то выходит около 280 000 рублей. Но это с учётом экипировки и перелётов. Летом на основном острове, например, очень жарко, а значит, тёплый слой одежды не нужен и стоимость будет чуть ниже.

Велосипедная одежда — 40 000 рублей

Сумки и крепления для велосипеда — 30 000 рублей

Палатка и снаряжение для кемпинга — 35 000 рублей

Билеты из Москвы до Японии и обратно — 60 000 рублей

Внутренние перелёты в Японии — 30 000 рублей

Еда — 40 000 рублей

Ночёвки в кемпинге — 5000 рублей

Ночёвки в отеле (по прилёте и на маршруте) — 35 000 рублей

Онсены — 5000 рублей

Безлимитный интренет — 3000 рублей

Почему стоит изучать Японию на велосипеде

Цель этой поездки была не просто доехать там от пункта А до пункта Б, я хотел глубже узнать самый северный остров Японии, чуть детальнее на него посмотреть. Для меня был важен момент между этими двумя точками. И как раз велосипед помог это сделать, потому что я в любой момент останавливался, заходил в парки или храмы, наслаждался видом.

"Это, возможно, лучший формат изучения страны, но он подойдёт не всем".

На машине или мотоцикле тоже будет классно и красиво. Однако велосипед даёт другие ощущения, добавляет элемент преодоления себя. Если поездка длится больше трёх дней, то это уже не отдых, это работа.

Запах леса после дождя, шум моря, возле которого ты едешь несколько дней – в сочетании с физической нагрузкой это даёт какую-то медитацию. Для меня это как сходить к психологу. Ты находишься в своих мыслях, думаешь о жизни, проблемах, мне очень много чего в голову приходило.

Каждый день в таком велозаезде ты проживаешь новый опыт: знакомишься с новыми людьми, видишь красивые места, ешь традиционную еду, проходишь через перепады погоды. Я сам добавлял в маршрут интересные локации, был в месте, где выращивают знаменитые дыни Хоккайдо, заехал в Йоити, где делают невероятное вино.

Анализируя весь опыт, приходишь к выводу, что самое сложное – решиться. Просто вот взять и сделать: не планировать годами, не откладывать на следующее лето, а просто собраться и поехать. Это не должно быть что-то сложное, дорогое, далёкое, как у меня. Хотя бы соседний город, посмотреть, почувствовать, каково это.

"Потому что спорт раскрывает тебя, он даёт тебе радость жизни".

А мне осталось проехать остальную часть Японии до самого южного мыса, чтобы собрать полный пазл. Пока не знаю, когда поеду, может, в этом году, а может, уже в следующем.