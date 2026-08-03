Тревел-блогер рассказал, как путешествовать по Японии на велосипеде

Тревел-блогер Тимур Акулов рассказал в интервью «Чемпионату», безопасно ли путешествовать по Японии на велосипеде. За 14 дней он проехал 913 км, побывал в Саппоро, Отару, Румои, Нисеко и Ёичи. По словам путешественника, Япония — максимально комфортная и безопасная страна для подобного опыта, но есть нюансы.

«Ехать предстоит по дороге, где едут фуры и другие машины, несмотря на вежливость местных водителей, риск всё же есть. Местами приходится проезжать довольно пустынные районы, где вокруг только лес и поля, там на помощь оперативно никто прийти не сможет. Ночёвка в палатке, особенно в диких местах, тоже может у кого-то вызвать страх. К этому нужно быть морально подготовленным», — поделился блогер.

Акулов добавил, что у него был надёжный помощник, которому он в течение дня отправлял свою геолокацию, заранее прописывал маршрут. В случае необходимости этот человек оперативно бы связался с местной полицией, чтобы помочь.