Туристы в Турции все чаще отказываются от отелей

Всё больше отдыхающих в Турции выбирают размещение в апартаментах и домах вместо традиционных отелей, сообщила представитель туриндустрии Дениз Кашыр.

Она отметила, что повышение расходов на проживание, транспорт и отдых заставляет туристов искать более экономичные варианты.

«Спрос на отдых не исчезает, он лишь меняет формат: всё больше людей предпочитают апартаменты и дома, которые позволяют сократить расходы и чувствовать себя как дома», — цитирует её РИА Новости.

Ранее турагент в Анталье Доган Гюнеш рассказал, что число случаев мошенничества при бронировании отдыха в Турции растёт, а злоумышленники всё чаще используют алгоритмы социальных сетей для поиска потенциальных жертв.