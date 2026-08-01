Поток российских туристов в Шанхай резко взлетел

Агентство Xinhua со ссылкой на городской департамент культуры и туризма сообщило о резком увеличении турпотока из России. За первые шесть месяцев текущего года Шанхай посетили 355,7 тысячи российских граждан, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

По темпам прироста гостей Россия уверенно опережает все остальные страны. В целом иностранный турпоток в мегаполис за январь-июнь составил 4,1 миллиона человек, увеличившись на 32,4 процента в годовом исчислении.

Положительная динамика фиксируется уже второй год подряд. В 2025 году восточный китайский город посетили порядка 385 тысяч россиян, что было на 59 процентов больше по сравнению с предыдущим периодом.

Нынешние цифры позволяют говорить о закреплении тренда на рост популярности Шанхая среди туристов из РФ.