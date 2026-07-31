Как в аэропорту Антальи пережили запрет на таблички встречающих

Редакция TourDom.ru проанализировала, как аэропорт Антальи отработал первый день с новым порядком встречи прилетающих пассажиров – там запретили находиться с табличками с логотипами и названиями туркомпаний. Судя по первым отзывам, это не осложнило жизнь организованных туристов.

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«У нас ничего не меняется. Все туристы, как и раньше, идут на наши стойки», – заверили журналиста TourDom.ru в Fun&Sun.

Аналогичные ответы получали и сами отдыхающие: «Написал только что в Sunmar, ответили, что процедура осталась та же. Выходим из зала, ищем стойку оператора и уезжаем на своем транспорте, будь то общий или индивидуальный».

«Час назад прилетели из Петербурга. В ваучере Библио-Глобуса был написан номер стойки. Быстро, без суеты нашли сначала ее, потом автобус», – сообщили подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Обратились мы и в компании, организующие индивидуальные трансферы для самостоятельных туристов. У крупных сервисов также ничего не изменилось:

«У нас есть своя стойка в терминале. Раньше мы стояли с табличками, но теперь просто сразу будем ориентировать людей на ее номер. Раньше мы подводили их туда самостоятельно».

Перевозчиков поменьше распределили по новым стойкам. Некоторые туристы, уже воспользовавшиеся, довольны:

«Конечно, так удобнее. Не надо выискивать встречающего с твоей табличкой среди большого количества таких же. Просто подошли к стойке с номером трансферной компании. В заказе заранее был указана, какая именно и где она находится. Дальше нас проводили в транспорт».

Это лишь первые отзывы, полная картина станет ясна в ближайшие несколько дней. Отметим, что в тех рекламах, которые сегодня публиковались в соцсетях, у организаторов трансферов по-прежнему указан пункт «Встреча с табличкой».

Редакция TourDom.ru продолжит следить за событиями, но пока что похоже, что нововведение отразилось гораздо меньше, чем ограничение на время парковки возле аэропорта для индивидуальных трансферов. Тогда это вызвало протесты перевозчиков и жалобы туристов.