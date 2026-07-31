АТОР посоветовала делать страховку от невыезда из-за отказов в греческих визах

В связи с увеличением случаев отказа в выдаче виз в Грецию россиянам пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) рекомендовала оформлять страховку от невыезда и более тщательно подготавливать документы.

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— Ассоциация туроператоров рекомендовала туристам, планирующим поездку в Грецию, оформлять страховку от невыезда с покрытием визовых рисков и более тщательно готовить пакет документов. Поводом стало ухудшение ситуации с выдачей греческих шенгенских виз, — сообщили в ассоциации.

В разгар летнего сезона наблюдается рост как сроков рассмотрения заявлений, так и числа отказов, включая отказы по уже оплаченным турам. В 2025 году Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз, при этом доля отказов составляла 11,2 процента. В настоящее время некоторые туроператоры отмечают, что уровень отказов достигает 50 процентов от общего числа поданных заявлений, а среди самостоятельных туристов этот показатель может достигать 70 процентов.

Ассоциация советует туристам не ограничиваться стандартной справкой об остатке на счете, а предоставлять заверенные банковские выписки с движением средств за последние три-шесть месяцев, документы, подтверждающие стабильный доход, а также документы на недвижимость в России для подтверждения связей с родиной.

Кроме того, в АТОР отметили, что сроки оформления виз также увеличились. Вместо привычных двух-трех недель заявления могут рассматриваться до полутора месяцев. При этом документы должны быть поданы в консульство не позднее чем за 15 дней до даты поездки.

Участники рынка указали, что официальной причиной отказов остается недостаточное подтверждение целей поездки. В АТОР надеются, что после окончания высокого сезона нагрузка на консульство уменьшится, однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от политики Евросоюза в отношении выдачи шенгенских виз россиянам.

— Неофициально эксперты связывают ужесточение с повышенным вниманием к финансовой состоятельности заявителей и высокой нагрузкой на визовые службы после роста спроса на греческие визы, — говорится в публикации.

С 1 августа в аэропорту Каира начнется тестовый запуск контроля въезда в Египет с помощью QR-кодов. После завершения экспериментального периода систему распространят на все аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а бумажную марку, которую вклеивают в паспорт по приезде, заменят на QR-коды. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на письмо № 104 Палаты туристических компаний и агентств Египта.