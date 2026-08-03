Туристам рассказали о «красных флагах» перед покупкой тура

На телеканале «Москва-24» вышел репортаж о скандальной истории – несостоявшейся по вине турагента поездке группы столичных школьников в Китай. Мы обратили внимание на этот случай, так как предложенные в конце сюжета рекомендации туристам, как застраховать себя от подобных неприятностей, явно неполные.

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Суть истории такова. Выезд в Китай организовывало самарское турагентство «Мандарин». За несколько дней до намеченного вылета его гендиректор Кристина Толмасова предложила перенести даты, сославшись на «проблемы с авиакомпанией». Родителей школьников такой вариант не устроил, и они потребовали возврата денег. Директор «Мандарина» написала гарантийное письмо с обязательством расплатиться в течение двух недель. Однако по факту по истечении этого срока смогла рассчитаться лишь с 7 из 22 участников поездки, каждому из которых задолжала по 150 тыс. руб., в общей сумме – более 3 млн. А затем перестала выходить на связь, не отвечала на телефонные звонки и сообщения. Родители школьников обратились в полицию.

К сожалению, выяснить причины, по которым турагент не выполнила обязательства, «ТурДому» в течение сегодняшнего дня не удалось. По информации на сервисе «Яндекс Карты», турагентство «Мандарин» закрыто, а по телефону отвечают, что по этому адресу работает ломбард. В одной из известных самарских компаний нам ответили, что не знают о таком агентстве. Не в курсе истории и представители двух туроператорских компаний, с которыми мы связались, пытаясь навести справки о «Мандарине».

В сюжете «Москвы-24» поясняется со слов пострадавших туристов, что Кристина Толмасова находится под домашним арестом. Счета ее компании заблокированы еще 1 июня, делом занимаются следователи.

Чтобы свести к минимуму риск подобных неприятностей, в сюжете телеканала советуют туристам перед покупкой тура «проверять, есть ли компания в официальном реестре турагентов». Это верно, но недостаточно. Как убедился корреспондент TourDom.ru, ООО «Мандарин» фигурирует в Едином федеральном реестре турагентов под номером 72492. Юрлицо зарегистрировано еще в 2012 году. То есть компания работает на рынке давно. Но похоже, что занималась не только турагентской деятельностью. Как мы заметили, в репортаже ни разу не упоминается туроператор, из чего можно сделать вывод, что поездку в Китай «Мандарин» организовывал сам, не имея соответствующего статуса, а это явное нарушение.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, туристам стоило бы перед покупкой тура проверить не только наличие записи в реестре, но и договор. Там должна быть указана туроператорская компания, формирующая турпродукт.

Координатор группы школьников объяснила журналистам телеканала, что обратилась в агентство Толмасовой, так как была лично с ней знакома и прежде не раз заказывала у туркомпании туры для себя.

Между тем, судя по отзывам о турагентстве в интернете, позитивные комментарии датируются периодом 3–5-летней давности, а в последних сообщениях немало жалоб от туристов на несостоявшиеся туры и невозможность получить возврат денег. Фигурируют суммы в миллион рублей и больше.

Таким образом, проблемы у компании накапливались постепенно, внимательное чтение отзывов могло бы помочь родителям избежать проблем.

Ранее мы уже публиковали общие рекомендации, которые, по мнению самих турагентов, стоит учитывать туристам. Все сходятся на том, что настораживать должны в первую очередь чрезмерно большие скидки. Когда цены ниже рынка, это, как сейчас принято говорить, красный флаг. Кроме того, не стоит соглашаться с предложением оплатить не на расчетный счет, а на личную карту руководителя или сотрудников турагентства.