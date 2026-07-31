В Анталье запретили таблички для встречи организованных туристов

Стало известно, что аэропорт Антальи с августа запретит таблички для встречи организованных туристов. Об этом пишет Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

В АТОР отметили, что в международном аэропорту Антальи вводится новая система встречи организованных туристов. Так, с 31 июля в зоне прилета запретят использовать отдельные таблички с названиями и логотипами компаний.

Также ранее стало известно, что задержки рейсов достигли 16 часов в аэропорту Сочи 31 июля.

Также сообщалось, что Бразилия начала депортировать беременных россиянок из-за всплеска «родильного туризма» — их начали разворачивать в аэропортах.