Отдохнуть неделю в Эмиратах предлагают за 50 тысяч рублей

Сентябрь остается одним из самых выгодных месяцев для отдыха в ОАЭ – несложно найти предложения по цене 50–60 тыс. руб. на неделю для одного туриста с вылетом из Москвы. Минус – жаркая погода, но зачастую для отдыхающих из холодной России это не помеха.

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Для сравнения мы использовали единые параметры поиска: вылет из Москвы 13 сентября, двое взрослых, продолжительность тура – 6 ночей, из питания включен завтрак.

При выборе бюджетного отеля в Эмиратах – оптимального по соотношению цены и качества – специалисты турбизнеса советуют в первую очередь обращать внимание на Шарджу. В популярном Дубае большинство недорогих четырехзвездочных гостиниц — это городские отели, расположенные далеко от моря. А цены на проживание в тех, что рядом с пляжем, выше средних.

Что касается Шарджи, то здесь можно подобрать гостиницы в районе Аль-Халидия, расположенные в пешей доступности от песчаных пляжей Персидского залива. Один из примеров – Holiday International Sharjah 4*. Цена – 103 тыс. за тур.

Немного дороже обойдется отдых в Рас-эль-Хайме. Этот эмират считается одним из лучших вариантов для спокойного пляжного отдыха. Среди наиболее доступных курортов – Al Hamra Village 4* с пляжем через дорогу (108 тыс. руб.) и BM Beach Hotel 4* на первой береговой линии (123 тыс. руб.). Тем, кто предпочитает пятизвездочный сервис, стоит обратить внимание на девятиэтажный DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island 5* с собственным песчаным пляжем, где стоимость туров начинается от 148 тыс. руб., а также InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa 5* на острове Хайят – от 169 тыс. руб. за двоих.

В эмирате Аджман одно из наиболее интересных предложений – Bahi Ajman Palace Hotel 5*, расположенный непосредственно на берегу моря (136 тыс. руб.). При небольшой разнице в цене по сравнению с городскими отелями туристы получают собственный пляж и полноценную курортную инфраструктуру.

Любители спокойного отдыха особенно ценят эмират Фуджейра. Здесь большинство популярных гостиниц расположены непосредственно у моря. Есть и относительно недорогие варианты. Среди них – Oceanic Khorfakkan Resort & Spa 4* (112 тыс. руб.), Jaz Miramar Al Aqah 5* (124 тыс. руб.), InterContinental Fujairah Resort 5* (143 тыс. руб.). Турагентам этот эмират нравится большим выбором семейных и зеленых отелей, однако они рекомендуют учитывать, что за пределами курортов инфраструктура развита значительно слабее, чем в Дубае или Шардже. Такси вызвать сложнее, а кафе, магазинов и прогулочных зон немного, поэтому такой отдых больше подойдет тем, кто планирует проводить большую часть времени на территории гостиницы.

Эксперты, участники профессионального сообщества “Редколлегия B2B”, также советуют не ориентироваться исключительно на звездность отеля. По их словам, разница между гостиницами 3, 4 и 5* в ОАЭ чаще всего заключается в наборе дополнительных услуг и уровне сервиса, тогда как при выборе бюджетного отдыха важнее обращать внимание на расположение, наличие трансфера до пляжа, удаленность от моря и инфраструктуры, а также на особенности питания. При бронировании тура только с завтраками (ВВ) желательно заранее оценить, где туристы будут обедать и ужинать: рядом с некоторыми гостиницами практически нет ресторанов, а в ряде случаев выручить могут трансферы в торговые центры, где работают фудкорты и супермаркеты с готовой едой.

Добавим, что туристам, собравшимся в ОАЭ, также стоит учитывать сохраняющуюся нестабильную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. Несмотря на то что туристическая инфраструктура ОАЭ продолжает работать в обычном режиме, в случае новой эскалации не исключены корректировки расписания авиакомпаний, изменения маршрутов полетов или переносы рейсов. Поэтому перед поездкой имеет смысл следить за информацией авиаперевозчиков и туроператоров.

Ранее мы написали, что российским туристам предлагается слетать в Южную Корею за 40 тыс. руб. на рейсах казахстанской авиакомпании.