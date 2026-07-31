Туристам предлагают купить билеты в Анталью дешевле семи тысяч рублей

В системе бронирования появилось предложение улететь из Москвы в Анталью за 6,9 тыс. руб. 24 августа авиакомпанией Southwind Airlines. За багаж придется доплатить еще 2,7 тыс.

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Причина появления дешевых билетов на курорты Турции и, в частности, в Анталью проста. Как правило, к концу лета рейсы туда грузятся хуже, так как у детей кончаются школьные каникулы и семейные туристы, наоборот, в эти даты уезжают домой. Отсюда, соответственно, и более привлекательные цены на билеты в один конец. Если брать туда и обратно, то эффекта распродажи уже не будет.

Например, лучшее предложение на round trip 24–31 августа – от 41 тыс. руб. с учетом багажа по невозвратному тарифу.

Но если планировать возвращение в начале сентября, то можно подобрать билеты по более низкой стоимости. В частности, на даты 24 августа – 2 сентября – от 29,9 тыс. руб., если туда лететь из Шереметьево Southwind, а возвращаться во Внуково «Победой». И на 5 тыс. дороже – только на самолетах перевозчика «Южный ветер». Все это с учетом багажа.

Примерно такая же картина и на маршруте Москва – Даламан – Москва. На даты 24–31 августа – от 44 тыс. руб., со сменой авиакомпании. И от 39 тыс. на рейсах «Победы» на round trip 24 августа – 2 сентября. Причем норма багажа у этого перевозчика всего 10 кг в отличие от Southwind с ее 20 кг.

Ранее TourDom.ru писал, что слетать в Южную Корею из Москвы и вернуться можно за 40 тыс. руб.