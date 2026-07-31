Как место съемок «Одиссеи» повлияет на туризм в Италии

Издание Variety поделилось интересными подробностями насчёт одного из мест съёмок фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Остров Фавиньяна у западного побережья Сицилии привлекает всё больше туристов — именно это место изобразили в картине как Итаку, родину главного героя Одиссея.

На острове расположен замок Санта-Катерина, построенный ещё в XV веке. На территории построили свиноферму и хижину, которая по сюжету фильма принадлежала свинопасу Эвмею. Глава Сицилийской кинокомиссии Никола Тарантино заявил, что место стало популярным среди туристов. Он отметил, что примерно такой же эффект был после выхода второго сезона сериала «Белый лотос» — его также снимали в Сицилии.

В издании сообщили, что по предварительным оценкам из-за выхода «Одиссеи» туристы принесут около $ 287 млн прибыли в течение трёх лет. В будущем цифра может увеличиться до $ 500 млн.

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.